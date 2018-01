Județul Suceava va avea un post de ministru în viitorul Guvern condus de Viorica Dăncilă. Rectorul Universității Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a fost votat în ședința de astăzi a Consiliului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru al educației. Valentin Popa a fost susținut pentru a prelua acest portofoliu de Organizația Județeană Suceava a PSD, fapt anun’at de liderul filialei județene, senatorul Ioan Stan.

Valentin Popa s-a înscris în PSD în cursul zilei de miercuri, el fiind prezent la ședința Biroului Municipal Suceava al PSD.

Viitorul ministru al educației este rector al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava începând din anul 2012, fiind la al doilea mandat în această funcție.

Contactat telefonic, președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a spus că această nominalizare este o mare onoare pentru organizația pe care o conuce, având în vedere că educația este unul dintre cele mai importante portofolii din Guvern. Ioan Stan a spus că prin funcția de ministru al educației, precum și prin celelalte posturi de secretar de stat și subsecretar de stat în care sunt în funcții membri ai PSD Suceava, se demonstrează faptul că „județul Suceava este pe harta țării”.

Județul Suceava a mai avut un ministru al agriculturii, în persoana lui Gheorghe Flutur. Un alt ministru al educației născut în județul Suceava a fost Cristian Adomniției. De precizat că un alt social democrat sucevean, deputatul Eugen Bejinariu, a deținut, pentru scurt timp, funcția de prim-ministru interimar.