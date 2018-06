Ministrul educației, suceveanul Valentin Popa, consideră că maniera în care s-a pronunțat decizia de condamnare a liderului PSD Liviu Dragnea, opinia separată a unuia din cei trei judecători, articolul invocat, arată că acestă decizie are un anumit grad de incertitudine. Valentin Popa s-a declarat convins că deciziile viitoare ale instanței vor anula această sentință. „Astfel va fi confirmată prezumția de nevinovăție de care se bucură în acest moment domnul Liviu Dragnea, președinte al PSD”, a spus Valentin Popa.

