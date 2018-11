Investitorii de la Bursa de Valori București (BVB) au reintrat la tranzacționare după un trimestru al treilea în care activitatea a fost mai redusă. Valoarea tranzacționată pe piața principală a BVB a crescut în octombrie față de septembrie pentru toate tipurile de instrumente financiare deja emise, atât luând în calcul volumele din piața regular (care funcționează pe bază de ordine de tranzacționare și nu pe bază de negociere), cât și volumele totale, care includ piața deal (pentru tranzacții speciale, derulate în cantități mari, negociate direct între vânzător și cumpărător).

Pe segmentul de acțiuni, pe piața regular, creșterea valorii de tranzacționare înregistrată a depășit patru procente și a ajuns luna trecută la 650 milioane de lei (140 milioane euro), față de 626 milioane de lei (135 milioane euro) în septembrie 2018. Luând în calcul și piața deal, rata de creștere a depășit 20% în octombrie, iar volumele au fost de 920 milioane lei (197 milioane euro) comparativ cu 760 milioane lei (164 milioane euro) în septembrie.

Pe segmentul de instrumente cu venit fix, valoarea de tranzacționare a crescut cu 60% în octombrie față de septembrie și cu peste 50% pe segmentul produselor structurate. Pentru alte instrumente financiare (precum unități de fond, ETF-uri, etc.) creșterea a fost de 160%.

În total, în octombrie, valoarea de tranzacționare pe toate tipurile de instrumente financiare deja emise a crescut cu peste 20% față de septembrie și a ajuns la 956 milioane lei (205 milioane euro).

Valoarea cumulată de tranzacționare a tuturor instrumentelor financiare deja emise a ajuns la 2,2 miliarde de euro de la începutul anului și până la finalul lunii octombrie, în timp ce valoarea medie zilnică de tranzacționare pe segmentul de acțiuni din piața principală a ajuns la 8,7 milioane de euro.

La finalul primelor zece luni, indicii de tip total return, care includ și dividendele, au înregistrat creșteri de două cifre. Astfel, indicele BET-TR a închis luna octombrie la 8.520 de puncte, în urcare cu 19% de la începutul anului, în timp ce indicele BET-XT-TR a ajuns la 1.140 puncte, în urcare cu 13%.

Capitalizarea bursieră a companiilor românești a fost de 20,8 de miliarde de euro la finalul primelor zece luni, în timp ce capitalizarea tuturor companiilor listate pe piața reglementată a BVB a depășit 36,5 de miliarde de euro în ultima ședință de tranzacționare a lunii octombrie.

Știri de piață

Noi obligațiuni corporative emise de International Investment Bank (IIB) pe piața de capital din România au fost admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB). Emisiunea a fost formată din două tranșe, ambele cu o scadență de 3 ani: tranșa în monedă românească este de 300 milioane lei cu o dobândă ROBOR 3M + 1,4%, iar cea în valută de 80 milioane euro cu o dobândă de 1,5026% pe an. În premieră, aceste serii de obligațiuni pot fi redeschise oricând în următoarele 12 luni, la decizia emitentului.

Valoarea emisiunilor IIB a crescut constant de la un an la altul, de la 111 milioane lei (2015), la 300 milioane lei (2016), 125 milioane euro (60 milioane euro + 300 milioane lei in 2017), ajungând la circa 145 milioane euro (300 milioane lei + 80 milioane euro) în acest an.

Emisiunea a fost intermediată de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Lead Manager, alături de Managerii BRD – Groupe Société Générale și ING Bank.

***

Raiffeisen Centrobank (RCB) şi Bursa de Valori Bucureşti (BVB) au organizat pe 18 octombrie în Stockholm primul eveniment Romania Investors Day dedicat investitorilor din ţările nordice. Evenimentul a reunit investitori din Suedia şi companii româneşti blue chips.

Adrian Tănase, directorul general al BVB, a declarat: „Ne angajăm să ne extindem activităţile de atragere de noi investitori pe piața de capital din România, iar experiența nordică arată că rentabilitatea financiară bună, crearea de valoare pe termen lung și guvernanța corporativă sunt factori-cheie pentru decizia de investiții de portofoliu.”

Ozgür Guyuldar, director vânzări și tranzacţionare piețe emergente la Raiffeisen Centrobank, a subliniat importanța pieței de capital din România pentru strategia Grupului Raiffeisen și întreaga regiune europeană: „Vedem în mod constant creșterea interesului investitorilor față de companiile româneşti listate la bursă, nu numai în Europa, cât şi în SUA. Recunoscând potențialul acestei piețe, suntem încântați să prezentăm noi oportunități pentru activitățile de acces corporativ și să construim relații de business cu societățile din România și reprezentanții pieței de capital din România.”