Omul de afaceri Viorel Cârnăreasa, un cunoscut valutist din municipiul Fălticeni a fost găsit mort aseară în locuința sa de pe Aleea Trandafirilor. Bărbatul, proprietarul Clubului VIP, a fost găsit de către fratele său mai mare care a venit să vadă ce se întâmplă după ce în ultimele zile Viorel nu i- a răspuns la telefon. Fratele a găsit poarta și ușa casei deschise precum și urme de sânge pe pereți. Viorel Cârnăreasa zăcea pe podea fără suflare într-una din camerele locuinței. Fratele său a alertat autoritățile la 112. Cazul este investigat de două echipe de criminaliști coordonate de un procuror. Polițiștii au luat în calcul varianta unei crime însă nu au confirmat deocamdată acest lucru. E posibil să fi fost o crimă în familie, victima având o fiică de 17 ani cu probleme psihice. Viorel Cârnăreasa avea 59 de ani și trei copii.

