Toate punctele vamale din România inclusiv cel din orașul Siret vor fi reabilitate și modernizate până la sfârșitul acestui an sau cel târziu în cursul anului viitor. Afirmația a fost făcută vineri, 4 mai, la Suceava de ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici. ”Eu am declarat că este un obiectiv foarte ambițios dar care se va și realiza. Toate punctele vamale din această țară vor fi reabilitate. Noi o să facem o inițiativă în Guvern pentru ca toată infrastructura să aparțină Ministerului Finanțelor Publice. Adică cea rutieră de la Ministerul Transporturilor, de la Consilii și din alte părți. Să aparțină de o singură structură publică pentru ca noi să putem să investim să le reabilităm. După care se face administrarea în comun. Frontiera cu Vama să spunem. Iar până la final de an cel târziu în 2019, dar eu totuși spun final de an, vreau să le vedem clar reabilitate”, a declarat Teodorovici.

Zona de vamă ar putea fi declarată ca fiind zonă de interes național, exact cum e zona de apărare

El speră că se va schimba legislația la nivel național astfel încât zona fiscală, zona de vamă să fie declarată ca fiind zonă de interes național, exact cum e zona de apărare. ”Pentru că dacă avem această schimbare, adică aparțin de Ministerul de Finanțe poate se va schimba legislația la nivel național astfel încât zona fiscală, zona de vamă să fie declarată ca fiind zonă de interes național, exact cum e zona de apărare. Această zonă a fisculului, a vămii să aibă același tratament. Cu alte cuvinte să pot să cumpăr din piață, imediat, ce serviciu sau lucrare am nevoie. Adică să nu stai luni de zile să cumperi un echipament, să asfaltezi o infrastrcutură rutieră, să dotezi vameșii cu echipamentele necesare. Aceasta este o modificare care va trebui să aibă și avizul CSAT. Deja s-a vorbit. Este o abordare corectă, de toți acceptată. Odată schimbată această parte legislativă automat aceste lucruri se pot întâmpla imediat. Pentru că suntem Ministerul de Finanțe, banii îi putem pune și va fi vama reabilitată, modernizată cu tot ce înseamnă echipamente de scanare fixe, mobile și portabile. Nu va exista ideea de nefuncțional. Toate vor fi cu scanere. Nu se va face pe eșantion. Tot ce înseamnă acces în țară tot va fi cu scaner fix. Nu ai cum să treci decât prin scanere și va fi făcut 100% scanat nu pe eșantion. Eu așa îmi doresc. Va fi o veste foarte bună pentru cei care trec granița. Numai din țigări se aduc la bugetul se stat anual cam un miliard de euro”, a mai spus ministrul.