Care e legătura dintre Chef Joseph Hadad și Jean Claude Van Damme? Revenirea actorului american în țara noastră a fost prilejul potrivit pentru a-l întreba pe Joseph Hadad despre prietenia dintre ei. Așa am aflat și ce a mâncat Van Damme când l-a vizitat, zilele trecute, la restaurantul cu specific marocan.

„Acum 16 ani eram la o sală de forță din București și a venit și el. Am făcut cunoștință, ne-am împrietenit și l-am invitat la restaurantul unde lucram atunci. A fost foarte politicos, a făcut fotografii cu toată lumea și a făcut conversație cu mine atunci și s-a simțit bine. I-am lăsat un contact, să mă mai caute când vine în București și iată că am avut ocazia să ne reîntâlnim. Când vine în țară trage mereu la noi, iar acum a venit cu echipa de la Fashion TV, cu care a avut un eveniment în București, fiind invitat special. E un tip sportiv, nu mănâncă orice și când a fost la noi a comandat vânătă la cuptor. Are dieta lui personală, are mâncarea lui, pe care o consumă pentru a fi în formă. Este un om haios, nu are figuri și cred că toți care l-au întâlnit au putut observa acest lucru. Am aflat că și el a fost ospătar multă vreme și apoi a devenit pasionat de karate. Este o legendă și îl respect. L-am invitat la noi, la Caju (n.r. un alt restaurant de-al lui chef Hadad) dar a contramandat întâlnirea, deși oamenii de la restaurant erau pregătiți și fericiți că vine idolul copilăriei lor”, a povestit Chef Hadad, în exclusivitate pentru Click!

