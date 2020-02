Vântul puternic a dislocat mai multe acoperișuri din municipiul Suceava. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a transmis că pompierii militari intervin în mai multe locuri din Suceava, pentru consolidarea unor bucăți de tablă, care sunt în pericol să cadă. Vântul a afectat acoperișurile de la un bloc de pe Aleea Lalelelor, o casa de pe str. Mihai Eminescu, la clădirea policlinicii din Piața Mica și la un bloc turn din zona „Torino”.

