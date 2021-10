Comercializarea de antivirale aduse din Ucraina pentru tratarea Covid în bazarul Sucevei a pus pe jar şedinţa Consiliul Județean de astăzi. Problema vânzării acestor medicamente în bazar a fost ridicată de consilierul PSD Gheorghe Iacob, care a spus că mulți dintre bolnavii Covid care se tratează acasă folosesc antivirale din Ucraina. „În perioada în care în Spitalul Județean nu au fost locuri pentru cei infectaţi cu Covid, foarte mulţi cetăţeni din municipiul Suceava care au fost îndreptaţi către Câmpulung şi Fălticeni şi care nu au dorit spitalizare au rămas acasă. Dar ce trebuie făcut totuşi pentru ca cei care se tratează acasă să primească acele medicamente conform protocolului? Pentru că a apărut, în Suceava cel puţin, un fenomen foarte curios şi foarte dubios. Foarte mulţi cetăţeni afectaţi de acest Covid cumpără medicamente din bazar de la ucraineni şi se tratează aşa cum se tratează”, a declarat Gheorghe Iacob.

În aceste condiţii, el i-a solicitat coordonatorului problematicii Covid la nivel de judeţ, dr. Alexandru Calancea, „o gândire mai serioasă asupra acestui fenomen”, dar şi găsorea unei soluţii pentru care cei care se tratează acasă să poată primi medicamente conform protocolului de tratament din România.

După intervenţia lui Gheorghe Iacob, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a arătată că la nivel de județ a fost instituită o celulă de criză pentru gestionarea problemelor generate de pandemia de Covid. În aceste condiții, el a solicitat ca de urgență, în ședința de luni dimineață a acestei celule de criză să fie chemați reprezentanții medicilor de familie pentru a clarifica aceste probleme. „Şi eu am văzut asta. Reportaje oarecum ruşinoase. Te duci în bazar să cumperi nu ştiu ce medicament de nu ştiu unde. Trebuie ca medicii de familie să fie şi ei mai aproape. Dar şi noi şi alţii să vedem cum le putem oferi bolnavilor tratamentul de care au nevoie în timp util. Nu putem să mergem după ureche cu chestiunea asta. Că de aia poate unii vin foarte târziu la spital cu forme foarte grave. Şi rog ca în această şedinţă de dimineaţă să invitaţi Colegiul Medicilor şi Colegiul Medicilor de Familie, precum şi pe cei de la DSP pentru a găsi o soluţie. Şi dacă e pe piaţă să vedem dacă e omologat sau nu, dar să nu mergem după ureche. Pentru că nu e în regulă”, a declarat Gheorghe Flutur.

La rândul său, managerul Spitalului Judeţean Suceava şi coordonatorul problematicii Covid la nivel de judeţ, dr. Alexandru Calancea, a spus că problema folosirii acestor antivirale este cunoscută. „Vreau să atrag atenţia că automedicaţia nu este acceptată de către medici. De aceea trebuie ca pacienţii să aibă o supraveghere medicală. De foarte multe ori automedicaţia poate să facă mai mult rău decât face acel medicament. Ştim aceste probleme. Ne-am gândit şi singura soluţie este ca medicii de familie să se implice mult mai activ în tratarea pacienţilor pe care îi au în liste. Şi de aceea şi vaccinarea trebuie să meargă către medicii de familie, dar şi această medicaţie pentru cei care pot să rămână la domiciliu. Pentru că nu orice pacient trebuie să rămână la domiciliu. De foarte multe ori, pacienţii cu forme asimptomatice sau uşoare care nu necesită urmărire la spital pot să rămână la domiciliu, dar ceilalţi trebuie să înţeleagă că spitalul este soluţia”, a arătat dr. Alexandru Calancea.

De asemenea, consilierul judeţean PNL şi medicul de familie Rodica Andriescu a ţinut să precizeze că în momentul de faţă există protocoale bine definite pe care medicii de familie le respectă. „Este adecărat, antivirale nu se găsesc. Noi putem să recomandăm pacienţilor din prima fază antivirale. Ar trebui ca aceste medicamente să se găsească în farmacii. Nu în bazar. De ce? Recunoaştem că s-au folosit medicamente din bazar. Chiar la început şi în spital.

Trebuie să le găsim în farmacii”, a spus Rodica Andriescu. Ea a precizat că peste 90% dintre pacienţii infectaţi cu noul Coronavirus îşi anunţă medicii de familie despre boală. „Nu cred că îşi permite un pacient să aibă simptome Covid şi să nu sune la medicul lui de familie. Poate cei care nu au medici de familie sau sunt inconştienţi. Dar majoritate sună şi le recomandă tratamentul conform protocolului pe care el îl poate recomanda”, a arătat Andrieascu.

La rândul său, Gheorghe Flutur a solicitat din nou celulei de criză să găsească soluţii, pentru că „e o situaţia gravă”. „Trebuie să găsiţi o soluţie. Din ţară se filmează cu camere ascunse că la Suceava te duci şi găseşti la tarabă, la kilogram, medicamente. Păi noi trebuie să ne respectăm cetăţenii acestui judeţ, prin soluţii civilizate”, a mai spus Flutur, care consideră că DSP Suceava trebuie răspundă instituţional cu privire la această situaţie. În finalul şedinţei de Consiliu Judeţean de astăzi, dr. Rodica Andriescu a ţinut să mai precizeze faptul că trebuie recunoscut faptul că antiviralul din Ucraina la care s-a făcut referire a fost eficient ca medicament, însă trebuie aprobat oficial pentru România.