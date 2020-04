Omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi a anunţat că din donaţiile adunate prin vânzarea primului metru de autostradă din Moldova s-au strâns deja un milion de euro. Ştefan Mandachi a anunţat că deha 100.000 de cm pătraţi din metrul de autostradă construit la ieşirea din Suceava spe Fălticeni au proprietar. „E un record național. Cea mai mare strângere de fonduri acumulată la inițiativa unei persoane fizice, în doar 17 zile. Mă bucur ca un copil!. Strângerea noastră de fonduri nu este doar o mărturie de solidaritate enormă, dar și o dovadă că dacă nu mai stai să-ți plângi de milă și acționezi, lucrurile se mișcă!”, a transmis Ștefan Mandachi. El i-a îndemnat pe români și nu numai „să se grăbească” să cumpere centimetrii de autostradă rămași fără proprietari, pentru ca la final să fie atinsă ținta propusă pentru campania de sprijinire a luptei împotriva noului coronavirus și anume trei milioane de euro. „Dacă nu vă grăbiți, veți rămâne fără… Intră în istorie și ia-ți teren la cea mai cunoscută autostradă din România. 1cm=10 euro”, a spus omul de afaceri sucevean, care a mai adăugat că „am făcut multe milioane de euro la viața mea! Pe munca mea, pe sudoarea mea și pe mintea mea! Dar niciodată n-am fost mai mândru ca astăzi, când, alături de mii de români, am devenit MILIONARI ÎN FAPTE BUNE! Vă mulțumesc din sufleeeet! Numai eu știu cât am tras de mine luna asta. Dar simt că totul are un sens… Mergem înainte! Ajungem la TREI milioane!!!”. Donațiile se pot face în continuare accesând site-ul www.1cm.ro.

Reamintim că Ștefan Mandachi a scos la „vânzare” primul metru de autostradă din Moldova pe care l-a construit la ieșire din Suceava spre Fălticeni. Ștefan Mandachi a subliniat faptul că toți banii care vor fi strânși în cadrul acestei campanii nu vor ajunge la el, ci vor fi gestionați de Crucea Roșie. În cadrul campaniei, toți cei care vor să doneze pot „cumpăra” câte un centimetru din metrul de autostradă.