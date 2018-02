2017 a fost un an de castiguri record pentru marile case de licitatii. Sotheby’s s-a surclasat in topul vanzarilor de bijuterii uluitor de scumpe incasand suma gigant de 551,3 milioane de dolari, fiind casa care a vandut patru dintre 5 cele mai scumpe bijuterii din lume.

Sotheby detine recordul vanzarii celui mai scump diamant sau a unei piatre pretioase, prin vanzarea diamantului de 59.60 carate, numit The CTF Pink Star, anunta Free Malaysia Today. Piatra pretioasa a fost vanduta la o licitatia organizata in aprilie 2017 in Hong Kong contra fabuloasei sume de 71, 2 milioane lei.

Tot Casa Sotheby este cea care a inregistrat vanzari record la cercei. Aceasta s-a remarcat prin licitarea la Geneva a doua dintre cele mai scumpe bijuterii de gen, „Memoria frunzelor toamnei” si „Visul frunzelor de toamnă” la pretul de 57,4 milioane de dolari. Desi bijuteriile s-au licitat in doua serii, acestea au compus cel mai mare diamant albastru, de 14,54 de carate si un diamant roz de 16 carate. Acesta din urma a fost declarat ca unul dintre cele mai mari diamante din lume, pure din punct de chimic.

Casa Christie este cunoscuta pentru vanzarile de bijuterii (din argint, aur sau platina) la preturi gigant si licitatii unde sumele vehiculate sunt uluitoare. Dovada o face inclusiv vanzarea la Geneva a unui diamant cu 33,8 milioane de dolari si organizarea licitatiei pentru Rokefeller Emerald. Aceasta din urma a avut loc la New York, iar din fabuloasa piesa a fost vanduta pentru 5,5 milioane de dolari, cu cel mai mare pret per carata de smarald.

Tot Casa Christie este cea care a vandut inelul Pink Promise la 32,16 milioane, intr-o licitatie organizata la Hong Kong detinand recordul pentru cel mai mare pret pe carata pentru un diamant roz.

Piatra de diamante reprezentata in cifre este uluitoare. Anual se extrag aproximativ 130 milioane de carate, care reprezinta 26 mii kg de pietre pretioase, cu o valoare de 9 miliarde de dolari. Alte 100 mii kg sunt sintetizate anual. Diamantele sunt montate pe bijuterii de argint, aur si platina.

