Vivre, principalul retailer online de mobilier și decorațiuni din România și Europa Centrală și de Est, a înregistrat o creștere de 42% a cererii pe segmentul de mobilier în Q4 2019, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018.

Vânzările de mobilier au reprezentat peste o treime din totalul comenzilor finalizate în ultimele trei luni ale anului. Decorațiunile și produsele pentru dormitor – lenjerii, pături etc – au fost următoarele categorii de interes pe care clienții Vivre le-au accesat, acestea reprezentând 13%, respectiv 10% din totalul produselor comandate.

„În ultimele 3 luni ale anului 2019 am înregistrat o creștere de 35% față de aceeași perioadă din 2018, mobilierul fiind principalul motor al creșterii. Am reușit să atragem aproximativ 100 000 de clienți noi, creștere sprijinită și de o dezvoltare semnificativă a portofoliului de produse, în acest moment Vivre oferind peste 100 000 de produse. Clienții preferă să vină pe Vivre pentru că au la dispoziție o varietate deosebită pe care nu o pot găsi în magazinele offline de profil. În acest context, ne așteptăm în continuare la o creștere semnificativă a cererii de mobilier și decorațiuni in online.”, a declarat Iulian Vegheș, VP of Marketing.

Cu ocazia reducerilor de sezon, specifice lunii ianuarie, Vivre lansează campania “Mega Sale”, care va fi disponibilă pe site începând cu dimineața de marți, 21 ianuarie, și va dura până pe 27 ianuarie, ora 12.

Ofertele promoționale se aplică la mii de produse pentru casă și lifestyle din toate categoriile prezente pe site: mobilier, ustensile de bucătărie, corpuri de iluminat, accesorii de baie, covoare, textile pentru casă și decorațiuni.

„În 2020 ne propunem să diversificăm și mai mult paleta de produse și să creștem numărul partenerilor, pentru ca fiecare persoană să își poată găsi articolele ce ii reprezintă îndeaproape personalitatea și care ii permit să își transforme casa într-un loc ce îl reprezintă. Tocmai de aceea, varietatea este cheia! Suntem convinși că prețurile speciale pregătite pentru Mega Sale vor atrage un număr important de clienți noi, care vor reuși astfel să profite de produse adunate de pe întreg mapamondul, special pentru ei.”, a declarat Iulian Vegheș, VP of Marketing.

Campania va fi disponibilă simultan în toate cele 9 țări în care Vivre este prezent: România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cehia, Croația, Polonia și Grecia.

Despre Vivre

Vivre este principalul retailer online din industria home & deco din România, operând vânzări în 9 țări din centrul și estul Europei: România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Cehia, Croația, Polonia și Grecia. Fondat în România în 2012, Vivre are o ofertă permanentă de peste 100.000 de piese de mobilier, decorațiuni, textile și accesorii colectate de la peste 1000 de branduri din întreaga lume.

Cu un istoric de peste 4 milioane de comenzi livrate cu succes către aproximativ 750.000 de clienți, Vivre oferă zilnic colecții noi pentru cei care vor să devină propriii designeri. Promisiunea pe care Vivre o respectă încă de la lansare este aceea de a pune la dispoziția clienților o destinație online unde pot găsi mobilă și accesorii potrivite personalității lor, platforma funcționând ca un curator de home decor.

“Home, lovely home” înseamnă să iubești timpul petrecut acasă.