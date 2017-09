Pe 5 septembrie, polițiștii suceveni de la Biroul de Combatere a Delictelor Silvice au depistat pe DN17, între Păltinoasa și Pojorîta, 4 persoane care aveau la vânzare ciuperci, dar nu dețineau documente pentru marfa expusă. Cele patru persoane au fost amendate cu 5.000 de lei, în baza legii privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite. De asemenea, polițiștii au confiscat peste 34 de kilograme de ciuperci. Întreaga cantitate a fost predată Centrului de colectare a fructelor de pădure din cadrul Ocolului Silvic Pojorâta.

