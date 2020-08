Industria fashion se aliniaza la vremurile contemporane si pune din ce in ce mai mult pret pe sustenabilitate si protejarea mediului. Se pune accent pe calitate si durabilitate, de aceea se recomanda incaltamintea care trece testul timpului, pe care o poti purta de la un sezon la altul.

In tendintele acestei veri se remarca incaltamintea din materiale organice, biodegradabile, ca de exemplu sandalele, papucii, espadrilele si tenisii cu platforma, cu sireturi sau catarame, fabricate din materiale eco-friendly. Opteaza pentru modele colorate, in tonuri deschise, sau pentru printuri inspirate din natura, care sa-ti aduca buna dispozitie, dar si confort, in fiecare zi.

Se poarta papucii clasici de tip mules, in tonuri pastelate si nuante fondante, care se potrivesc mai multor tipuri de tinute: jeans, pantaloni si fuste scurte sau midi, costume cu fuste sau pantaloni, rochii mulate sau lejere, de vara.

In tendinte sunt si sandalele velcro, cu talpa joasa si arici, ideale pentru plimbari lungi, excursii si activitati in aer liber pe timp de vara.

Gaseste-ti modelele potrivite pentru tine din selectia de incaltaminte de vara outlet sau second hand de inalta calitate de pe Remixshop.com. Astfel, sustii moda sustenabila si protejezi mediul inconjurator, Remixshop.com fiind unul dintre cei mai mari retaileri online din Europa care incurajeaza economia circulara.