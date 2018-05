Vara este aproape, iar tu deja îți faci planuri cum să treci peste zilele caniculare. Cauți soluții inteligente să te ferești de soare și de zgomotul asurzitor al metropolei.

Fie că ești expert sau pasionat în construcții, când vine vorba de materiale izolante, indiferent dacă sunt pentru mansarda casei sau cabana proiectată după cele mai noi tendințe, acestea trebuie să fie de cea mai bună calitate.

Iarna cald, vara răcoare

Fiecare dintre noi își dorește durabilitate, cea mai bună izolație și rezistența în timp a căminului. Construim case în care acustica este perfectă, estetica și vizualul se îmbină armonios, confortul termic și calitatea aerului sunt primordiale.

Ne imaginăm un loc unde ne putem relaxa în timp ce răsfoim pagină cu pagină din cartea favorită, ascultând în surdină radioul așezat langă peretele placat cu sisteme profesionale gips-carton și vată minerală.

Dă frâu liber creativității! În casele izolate inteligent te vei bucura de temperaturi confortabile între 20 și 26 de grade Celsius, indiferent de sezon. De peste 60 de ani, vata minerală Isover este produsă utilizând materii prime, naturale, cvasi–inepuizabile, precum nisipul pentru vata de sticlă, respectiv bazaltul și dolomita pentru vata bazaltică.

Tips & Tricks pentru o mansardă perfecta

“Mansarda Perfectă” este soluția ideală propusă de Isover pentru izolare. Ai nevoie de saltelele de vată minerală de sticlă Isover Uniroll Plus (0,036W/mK) – montate în 25 cm grosime și VARIO® – un sistem de barieră de vapori și difuzie ce controlează și elimină umiditatea în exces, previne condensul și mai ales, apariția mucegaiului și igrasiei.

Vara aceasta, cu Isover spui‘’da” celor mai pretențioase planuri!

Pentru mai multe amănunte despre Saint- Gobain Romania, vizitaţi: http://www.saint-gobain.ro/, contul de Facebook Saint-Gobain România, LinkedIn Saint-GobainRomania, Twitter @saintgobain_roși YoutubeSaint-Gobain Romania.

Pentru mai multe informații despre Isover România, vizitați site-ul http://www.isover.ro/ sau pagina Facebook IzoleazăInteligent.