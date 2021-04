Laboratorul Pro-Vitam din Sf. Gheorghe, județul Covasna a confirmat apariția în țară a variantei indiene a virusului SARS-CoV-2!

Centrul de Diagnostic și Cercetare Pro-Vitam a identificat pentru prima dată în România o persoană infectată cu varianta indiană a noului coronavirus.

“Pacientul s-a prezentat pentru testare dintr-un județ învecinat, iar rezultatul testului PCR a exclus prezența variantei britanice care este varianta dominantă în țară. Pacientul, cetățean străin, s-a întors în țară din India de mai mult de o lună, deci nu este exclus infectarea acestuia în România de la contacți apropiați. Odată ce am constatat suspiciunea infecției cu varianta indiană, am cerut o anchetă epidemiologică amănunțită de la DSP, și am demarat procedurile pentru secvențierea probei în laboratorul nostru propriu cu secvențiatorul next-gen achiziționat recent. Analiza rezultatelor a confirmat fără dubiu suspiciunea noastră. De ce este importantă această informație? Varianta indiană (B.1.617, sub-variantele – .1, .2, .3) cauzează valul actual catastrofal din India. Proba detectată de noi aparține variantei B.1.617.2. Încă nu se știe dacă infectivitatea variantei este mai mare decât ceea a altor variante circulante pe glob, dar deoarece conține două-trei mutații importante pe proteina spike, care pot influența atât pătrunderea virusului în celule, cât și la o sub-variantă evitarea parțială a răspunsului imunitar la persoane care au trecut de infecție sau au fost vaccinați, răspândirea acestuia trebuie urmărită cu prioritate maximă. Secvența obținută va fi bineînțeles depozitată în baza de date internațională GISAID.” a explicat dr. Fejér Szilárd, cercetător ştiinţific şi şeful laboratorului de analize medicale Pro-Vitam.

De menționat, echipa de cercetători, parte importantă din echipa Centrului Medical Pro-Vitam Sf. Gheorghe, a lansat pe piață, la sfârșitul anului trecut, primul kit de testare pentru detecția cantitativă a anticorpilor produs în România.

Primul Kit Elisa pentru detecția anticorpilor SARS-COV-2 dezvoltat în România poate măsura, în mai puțin de două ore, răspunsul imun umoral al pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Kitul este destinat spitalelor și laboratoarelor deorece pentru realizarea testului şi pentru interpretarea rezultatului este nevoie de o probă de sânge şi de echipamente de laborator. Produsul a primit autorizaţiile necesare de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România. Testul IgG ELISA SARS-CoV-2 poate de asemenea, să măsoare răspunsul imunitar de după administrarea vaccinului, adică să arate în ce măsură produce anticorpi sistemul imunitar al unei persoane vaccinate.

Mai mult decât reușita de a fi primii care dezvoltă un astfel de proiect în România, echipa de cercetători se bucură că a deschis o cale spre dezvoltarea altor kituri similare, pentru depistarea anticorpilor formați de la alți viruși. „Vrem să dezvoltăm kituri de diagnostic. Va depinde în ce măsură finalizăm și noi cu succes proiectele noastre de cercetare și acum avem o bază foarte bună, pentru că știm cum se poate face și probabil dezvoltarea unui alt kit nu va dura atât de mult”, a spus dr. Fejér Szilárd

Laboratorul medical și de cercetare Pro-Vitam se deosebește în primul rând prin activitățile de cercetare recunoscute pe plan internațional. Echipa medicală și de cercetare este condusă de dr. Fejér Szilárd, cercetător ştiinţific şi şeful laboratorului de analize medicale. Membrii echipei dețin doctorate de la universități de prestigiu: University of Cambridge (Marea Britanie), University of Warwick (Marea Britanie), University of Szeged (Ungaria). Rezultatele activităților de cercetare sunt publicate în reviste de specialitate internaționale de mare prestigiu. Scopul pe termen lung al organizației este să devină un centru de cercetare cu renume în România și în străinătate.

Cercetătorii din Sfântu Gheorghe au totodată la activ și alte proiecte. Printre acestea se numără: dezvoltarea de nano-senzori pentru detecția unor componente din sânge, investigația proprietăților unui medicament, crearea unui prototip de test rapid pentru mai multe tipuri de hepatită, a unui prototip de aparat portabil pentru măsurarea hemoglobinei glicate (în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai) și altele. Proiectele sunt finanțate din fonduri guvernamentale sau europene.

Laboratorul care anul trecut făcea și primele teste RT-PCR pentru depistarea noului coronavirus din județ a achiziționat un secvențiator next gen care e utilizat în primă etapă pentru identificarea și monitorizarea tulpinilor circulante ale coronavirusului, respectiv a mutațiilor pe care le suferă SARS-COV-2. Pe viitor, secvențiatorul va putea fi folosit și la diagnosticarea personalizată, adică determinare de mutații care cauzează anumite tipuri de cancer, pentru tratament țintit.

Fondată în 2001, Pro-Vitam Sf. Gheorghe este una dintre primele clinici private din județul Covasna care pune accent deosebit pe medicină, pe îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților și investește permanent în aparatură modernă, lansarea de servicii medicale noi și activități de cercetare-dezvoltare.