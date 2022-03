Venele marite si rasucite poarta denumirea de varice. Orice vena superficiala poate deveni varicoasa, iar cel mai des afectate sunt cele de la picioare. In cazurile usoare se poate apela la tratament cu laser pentru vasele capilare, dar in cele grave insotite de durere si disoconfort cand pot apare complicatii, sunt necesare interventii chirurgicale mai complexe.

Simptome ale varicelor

In faza usoara, varicele nu produc dureri, simptomele fiind venele de culoare albastra sau violet inchis sau vene care par rasucite sau bombate. Daca situatia este mai grava, apar si senzatiile de durere sau de greutate in picioare, arsuri, pulsatii, umflarea picioarelor, crampe musculare, mancarime in jurul venelor sau decolorarea pielii in zonele cu probleme.

Venele de paianjen sunt o manifestare usoara a venelor varicoase, sunt la suprafata pielii si, de cele mai multe ori, sunt rosii sau albastre. Acestea pot apare pe picioare si pe fata, variaza ca dimensiune si arata ca o panza de paianjen.

Cand este bine sa mergi la medic

Exercitiile fizice, ridicarea picioarelor sau purtarea ciorapilor de compresie pot ameliora durerile cauzate de venele varicoase si previn agravarea situatiei. Insa, daca pacientul este ingrijorat de modul in care arata si se simte, si masurile pe care le-a adoptata pentru ameliorare nu par sa fi dat rezultate, este bine sa consulte un medic inainte ca starea lui sa se agraveze.

Cauzele varicelor

Venele varicoase pot fi cauzate de valvele slabe sau deteriorate ale venelor. Arterele transporta sangele de la inima catre tesuturi, iar venele transporta sangele in sens invers. In procesul de returnare a sangelui din picioare catre inima, venele lucreaza impotriva gravitatie. Peretii venelor sunt elastici si ajuta sangele sa se intoarca in inima, iar micile lor valve se inchid si se deschid pentru a permite sangelui sa treaca si apoi pentru a bloca curgerea lui inapoi. Daca aceste mici valve se deterioreaza sau slabesc, sangele curge inapoi si se acumuleaza in vene, provocand varicele.

Factorii de risc pentru varice

Varsta – Riscul aparitiei varicelor creste odata cu inaintarea in varsta si uzura valvelor din vene.

Sex – Din cauza modificarilor hormonale din perioada premenstruala, din timpul sarcinii sau de la menopauza, femeile sunt mai predispuse catre aparitia varicelor. De asemenea, pilulele contraceptive si tratamentele hormonale cresc riscul pentru aparitia varicelor la femei.

Obezitatea – Excesul de greutate inseamna o presiune suplimentara asupra venelor.

Sarcina – Pentru ca in perioada de sarcina volumul de sange din corp creste pentru a sustine dezvoltarea fatului, venele se maresc, in special in picioare.

Istoric familial – Varicele pot fi cauzate de diverse afectiuni ereditare, prin urmare, cei care au in familie cazuri, sunt predispusi catre varice.

Complicatii ale venelor varicoase

Cu toate ca sunt rare, in cazurile grave, venele varicoase pot cauza complicatii precum:

Ulcere ale pielii – apar in apropierea venelor cu probleme si in special, in zona gleznelor. Inainte de aparitia ulceratiei, pe piele apare o pata mai decolorata.

Cheagurile de sange – Durerea persistenta sau umflarea picioarelor cu varice pot semnala aparitia unui cheag de sange sau tromboflebita si necesita asistenta medicala cat mai urgent.

Sangerari – Daca varicele sunt foarte aproape de piele, pot apare sangerari minore care, insa, au nevoie de ingrijiri medicale.

Prevenirea varicelor

Cu toate ca nu exista nicio metoda pentru a preveni complet aparitia varicelor, eliminarea factorilor de risc poate ajuta intr-o mica masura. Imbunatatirea circulatiei si a tonusului muscular, mentinerea greutatii in limitele normale, o dieta bogata in fibre si saraca in sare, evitarea tocurilor inalte si a ciorapilor prea stramti, toate pot fi de folos.