Sandu Pop alias Văru’ Săndel a trăit un coșmar, în decembrie anul trecut, când a fost infectat cu noul coronavirus. Actorul în vârstă de 48 de ani a făcut o formă medie de Covid-19 și nu a ajuns la spital, fiind tratat acasă de soția sa, Maria, de profesie medic. Simptomele, însă, au fost destul de grave și l-au pus la pământ pe actor, potrivit click.ro.

„Covid-ul a venit înainte de sărbători, în decembrie. A venit doar cu un frison și fără febră. Mi-am luat temperatura și era până în 37. Stare proastă, frison, durere de mușchi, durere de ochi. Durerea de ochi era așa de mare, că nu suportam deloc lumina, stăteam cu jaluzelele trase. Mă dureau ochii în cap și implanturile din gură. Nu am mers la spital, pentru că am doctorița în casă. Era gravă starea mea. A zis soția: «nu mergem la spital decât dacă nu mai poți respira». Am luat un antiviral rusesc și vitamina C”, a povestit actorul, la Kanal D, conform sursei citate.

