Primarul de Șcheia, colonelul în rezervă Vasile Andriciuc, s-a arătat revoltat după ce Prefectura Suceava a anunțat public că pentru a intra și ieși din comună e nevoie de declarație pe propria răspundere întrucât Șcheia nu face parte din zona metropolitană. Andriciuc susține că ceea ce se întâmplă este un abuz și o jignire fără margini la adresa celor 13.000 de locuitori ai comunei. ”E o rușine națională ce se întâmplă. Practic ne-au exclus din județ. Când am primit carantinați la noi în comună, oameni care trebuiau să stea în Suceava, nu mai era zonă metropolitană?”, a răbufnit Andriciuc care a explicat: ”Ei confundă zona metropolitană ca reper geografic cum spune și actul normativ privind declararea stării de alertă, zonă delimitată pe o arie de 30 de km în jurul municipiului Sucevei, cu zona metropolitană ca asociație unde noi nu am aderat din mai multe motive. În primul rînd pentru că e un mare fâs. Să-mi spună și mie cineva un proiect care a fost implemenat de asociația zona metropolitană Suceava de când s-a înființat. Nici unul. Cât sunt eu în viață Șcheia nu va face parte din zona metropolitană Suceava. Să-mi arate o Hotărâre de Guvern cu delimitarea zonei metropolitane în Planul Urbanistic General și nu mai spun nimic. Dar nu este. Se confundă zona de colaborare cu zona geografică”.

Primarul amenință cu automonia comunei Șcheia

Această situație l-a determinat pe Andriciuc să susțină varianta autonomiei comunei Șcheia pe modelul Ținutului Secuiesc. ”Este strigător la cer, e o jignire la adresa celor 13.000 de locuitori ai comunei. E ceva de nedescris. Dacă e așa atunci o să ne cerem autonomia ca și Ținutul Secuiesc. O să facem din Șcheia o localitate autonomă și le garantez că vom lupta până la capăt”, a spus primarul de Șcheia.

Andriciuc se gîndește chiar la deschiderea unei acțiuni în instanță în numele celor 13.000 de locuitori pentru abuz. ”Primul cetățean care e amendat să se prezinte la Primăria Șcheia. Eu îi plătesc amenda și îi dau în judecată în numele celor 13.000 de locuitori ai comunei pentru abuz și nu le cer decât să plătească taxa de timbu”, a spus Andriciuc care a avertizat ”Cât voi fi eu primar nu-și va bate nimeni joc de comuna Șcheia”.