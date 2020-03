Omul de afaceri sucevean, Vasile Armenean, a donat nu mai puţin de 10.000 de euro în campania de strângere de fonduri iniţiată de Ştefan Mandachi pentru a sprijini Spitalul Judeţean Suceava. Reamintim că omul de afaceri Ştefan Mandachi şi-a propus că să în cadrul acestei campanii nu mai puțin de trei milioane de euro. Pentru aceasta, Ștefan Mandachi a scos la „vânzare” primul metru de autostradă din Moldova pe care l-a construit la ieșire din Suceava spre Fălticeni. Ștefan Mandachi a subliniat faptul că toți banii care vor fi strânși în cadrul acestei campanii nu vor ajunge la el, ci vor fi gestionați de Crucea Roșie. În cadrul campaniei, toți cei care vor să doneze pot „cumpăra” câte un centimetru din metrul de autostradă. Fiecare centimetru „costă” 10 euro, bani car evor ajunge la Spitalul Judeţean Suceava, prin Crucea Roşie.

Practic, prin donaţia de 10.000 de euro, Vasile Armenean a devenit proprietarul a 1.000 de centimetri din primul metru de autostradă din Moldova, construit la Suceava de Ştefan Mandachi.

„Anul trecut, Vasile Armenea mi-a dat avionul, ca sprijin pentru campania #șîeu. La final am vrut să plătesc cherosenul și m-a trimis la plimbare: <Totul e gratis. Şî eu vreau autostrăzi, nu doar tu”! Astăzi m-a sunat că vrea 1000 centimetri, adică donează 10.000 de euro, dar insistă să rămână anonim. <Vasy, te rog foarte frumos, acceptă să fac publică donația. Vei inspira cu certitudine și pe alți antreprenori din România și pe mulți de la noi din Suceava, te rog! Dacă nu va ști nimeni, cum vom putea mobiliza???>. Eu am să mănânc înghețată numai de la Betty în viitor. Să nu-l uitați pe Vasy!!! Betty!!! Nu vă fie frică să vă faceți <reclamă> din asta pentru Suceava!”, a postat Ştefan Mandachi pe pagina sa de Facebook.

O altă sumă de 10.000 de euro a fost donată de Ştefan Mandachi, în nume personal, el spunând că va „cumpăra” şi alţi centimetri din metrul de autostradă prin intermediul companiilor pe care le deţine.

Donaţiile se pot face în conturile:

CONT RON: RO43RNCB0244020411980016

CONT EURO: RO76RNCB0244020411980004

CONT LIRE STERLINE: RO64RNCB0244020411980026

Cod SWIFT: RNCBROBU

Beneficiar: SOCIETATEA DE CRUCE ROSIE SUCEAVA, (C.I.F. 4244520)