Primarul PNL din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a început în forță mandatul câștigat la alegerile de la finalul lunii iunie, iar una dintre primele decizii a fost modernizarea pieței din acest oraș, una dintre cele mai mari piețe din județ, care este deschisă săptămânal în zilele de vineri și sâmbătă. „Piața a fost urgența pentru că era dezastru”, a spus Vasile Iliuț. El a precizat că reamenajarea pieței din Vicovu de Sus este o problemă nerezolvată de foarte mult timp, atât comercianții, cât și clienții fiind nemulțumiți de condițiile de care aveau parte. Vasile Iliuț a declarat că în primul rând a vrut să instaleze un grup sanitar modern. „Primele măsuri pe care le-am luat a fost amenajarea pieței centrale, această piață mult comentată și discutată în campania electorală. Și în primul rând vorbim de acel grup sanitar vechi, despre care numai grup sanitar nu puteai să spui că este. Și imediat am dat ordin de demolare și tot în aceeași zi am achiziționat un container sanitar cu două toalete, cu chiuvetă de spălat pe mâini. Și toată această problemă care a fost discutată și comentată timp de trei mandate anterioare, oamenii fiind nemulțumiți, eu am putut să o fac în două zile. Imediat am găsit și finanțare și am făcut-o. Nu vreau să promovez lucrurile astea, dar mi se pare un lucru normal și ceva ce ține de voință”, a spus Vasile Iliuț. El a remarcat faptul că populația din comună a fost extrem de mulțumită de aceste lucrări, fiind oameni care și-au făcut chiar și selfie-uri cu noul grup sanitar.

În același timp, primarul din Vicovu de Sus a precizat că tot în piață a adus și aproape 100 de mașini cu piatră concasată pentru acoperi întreaga suprafață în care comercianții vin în fiecare săptămână, astfel încât aceștia și clienții să nu mai fie nevoiți să stea printre bolovani. Vasile Iliuț a precizat că pentru viitor are în vedere asfaltarea sau betonarea întregii suprafețe. Mai mult, el a spus că vrea să achiziționeze și cel puțin 100 de tarabe pentru comercianți, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să-și vândă produsele de pe jos. Vasile Iliuț a declarat că va propune Consiliului Local achiziționarea acestor tarabe.

„Sunt investiții absolut necesare. Eu cred că Vicovu de Sus are una dintre cele mai mari piețe din județul Suceava care se desfășoară pe durata a două zile, vineri și sâmbătă. Și e o tradiție pentru toți cei care acum s-au întors acum din străinătate să vină în această piață. Nu există să vină acasă fără să meargă la piață să se întâlnească cu cei cunoscuți”, a mai spus Vasile Iliuț.

Pe de altă parte, el a remarcat faptul că numeroși cetățeni din Vicovu de Sus sunt nemulțumiți de faptul că fosta conducere a primăriei a luat decizia construirii unei noi case de cultură pe terenul pieței din acest oraș, însă și-a exprimat speranța că „va ieși ceva frumos”.