Economistul Vasile Rîmbu a câștigat pentru PSD Primăria Suceava în urma alegerilor de duminică, 9 iunie. PSD revine la conducerea municipiului reședință de județ după 20 de ani, timp în care primar al Sucevei a fost liberalul Ion Lungu. Victoria lui Vasile Rîmbu a fost anunțată inițial de președintele PSD Marcel Ciolacu, după care liberalul Lucian Harșovschi și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe candidatul social democrat.

