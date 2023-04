Fostul manager al Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou”, Vasile Rîmbu, a fost ales, astăzi, cu unanimitate de voturi în funcția de președinte al Organizației Municipale Suceava a PSD. Conferința de alegeri a avut loc la Observatorul Astronomic din Suceava în prezența președintelui Organizației Județene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a deputaților Eugen Bejinariu, Mirela Adomnicăi, Gheorghe Șoldan și a senatorului Gheorghiță Mîndruță, dar și a fostului lider al PSD Suceava, Gavril Mîrza. Au mai fost prezenți fostul lider al Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, subprefecții Florin Sinescu și Cristian Șologon și președintele Organizației Județene a Femeilor din PSD Suceava, Larisa Blanari.

În cadrul conferinței de alegeri, Vasile Rîmbu a fost singurul candidat pentru funcția de președinte al Organizației Municipale Suceava a PSD, el declarând că își dorește ca la alegerile locale de anul viitor să câștige funcția de primar al Sucevei. „am decis să fac pasul spre politică și să îmi folosesc experiența managerială pentru buna dezvoltare a comunității noastre. După 20 de ani de administrație liberală a municipiului Suceava, cetățenii resimt nevoia unei schimbări de viziune, metodă și ritm asupra evoluției comunității noastre. Nu mi-au plăcut niciodată vorbele pompoase și siropoase. Eu sunt omul faptelor și al acțiunilor hotărâte. Un manager bun este acela care lucrează cu o echipă puternică.

Suceava a fost cea mai glorioasă capitală medievală românească și acest lucru ne obligă foarte mult. Trebuie să lucrăm cu urbaniști și arhitecți pentru a reda Sucevei strălucirea de altă dată. Turismul trebuie să devină una dintre principalele surse de venit ale orașului, trebuie să punem în valoare inteligent uriașul potențial pe care îl avem.

Vreau ca zona metropolitană să devină o realitate lucrativă, să devină principalul instrument administrativ pentru a rezolva problemele cetățenilor. Prin intermediul Zonei Metropolitane putem realiza centura inel a orașului ce va decongestiona traficul (traseul centurii de sud a municipiului va lega orașul Salcea de comuna Moara prin comuna Ipotești. Acesta este motivul pentru care zona metropolitană trebuie să prindă viață și să existe cu adevărat. Putem crea parcuri industriale pentru a motiva Diaspora să revină acasă. Vechea platformă industrială a Sucevei a fost desființată aproape în totalitate, iar în ultimii 20 de ani nu au apărut noi parcuri industriale care să acopere acest gol. În județul Prahova există 15 parcuri industriale, în județul Cluj sunt 11 parcuri industriale, la acest capitol modele fiind și județele Bihor, Brașov, Alba, Timiș etc. În județul și municipiul Suceava nu este funcțional nici un parc industrial. Îmi propun să înființez în zona de tip metropolitan Suceava cel puțin cinci parcuri industriale care să genereze în cinci ani 10.000 – 15.000 de locuri de muncă noi.

Putem gestiona eficient problema câinilor comunitari, putem crea zone de agrement și baze sportive. Suceava este un pol urban în expansiune și administrația publică trebuie să gestioneze inteligent această dezvoltare.

Voi sprijini total Universitatea suceveană care va fi principalul meu partener în dezvoltarea comunității locale. Suceava trebuie să devină în următorii ani un centru universitar de ce în ce mai puternic. Voi acorda sprijin total antreprenorilor locali care creează locuri de muncă. Doresc înființarea unui Spital Municipal unde sucevenii să beneficieze de servicii medicale de calitate. Voi sprijini consolidarea Facultății de Medicină din Suceava.

Stimați colegi, în orașul Suceava sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Împreună putem face lucruri importante, iar conjunctura este una foarte favorabilă. Avem șansa istorică de a transforma Suceava într-un centru urban de ce mai mare importanță. Împreună pentru victorie”, a transmis Vasile Rîmbu.