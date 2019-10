Managerul Spitalului de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, Vasile Rîmbu, declină propunerea de a prelua funcția de ministru al sănătății în Guvernul Orban. Rîmbu a declarat că este onorat de această propunere însă a transmis că va rămâne la Spitalul Județean Suceava pentru a finaliza toate proiectele pe care le are pentru creșterea performanței și calității actului medical la cea mai mare unitate spitaliceasă din județ. El a ținut să le mulțumească celor care l-au propus și l-au susținut pentru această onorantă funcție.

