Revigorarea sportului sucevean prezintă una dintre prioritățile candidatului PSD la funcția de primar al municipiului Suceava, Vasile Rîmbu. Acesta are în vedere construirea unui nou stadion denumit ”Bucovina Arena”. ”Suceava merită sport de calitate, merită să simtă din nou emoția unui meci de fotbal! Un proiect important este Bucovina Arena, un stadion multifuncțional pentru fotbal, rugby și alte evenimente, cu o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri. Facem Suceava Bine!”, a declarat Rîmbu. El are susținerea unor nume mari din fotbal precum Dorin Goian și Ioan Andone cu care s-a întâlnit în aceste zile. ”Suceava ar merita un asemenea stadion. Eu cred că Suceava are nevoie de un primar de tipul domnului Rîmbu Vasile. Cred în el și eu cred că dacă lumea îl va vota, o să reușească!”, a transmis Andone.

