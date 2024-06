Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Vasile Tofan, a fost desemnat înlocuitorul de drept al șefului acestei instituții, atunci când acesta nu își va putea exercita atribuțiile. Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi în ședința de astăzi a deliberativului județean. „Am văzut că a apărut și în spațiul public aceasta chestiune. Puteam să facem mai demult, de la începutul mandatului. E o chestiune procedurală. Există această prevedere în Codul Administrativ, pentru anumite condiții speciale, cine este desemnatul de drept în locul președintelui. Propunerea pe care v-o fac este domnul Vasile Tofan, vicepreședintele Consiliului Județean. Asta în senul nu că plec eu undeva. Nu. Doar dacă se ajunge în situații de un anumit tip”, a spus Gheorghe Flutur.

În cadrul ședinței consilierul județean PSD Cristian Macsim a spus că din punctul său de vedere ar fi o interpretare forțată a Codului Administrativ. „Codul Administrativ spune că doar în situația de vacantare a funcției și se votează atunci când e cazul. Eu spun că e o interpretare puțin forțată a prevenirilor Codului Administrativ, pentru că funcția nu e vacantă. Dumneavoastră sunteți bine, sănătos”, a spus Cristian Macsim.

Gheorghe Flutur i-a răspuns acestuia că da, este bine, sănătos, iar această propunere „Este e o chestiune să fie acolo”. ”Puteam să o fac la începutul mandatului și au făcut-o majoritatea colegilor noștri din țară. Amintiți-vă că și la primării, unul din viceprimari a fost desemnat pentru a putea prelua atribuțiile primarului”, a spus Flutur.

Și secretarul județului, Petru Tănase, a explicat faptul că în Codul Administrativ este două situații în care se desemnează un vicepreședinte pentru a exercita atribuțiile președintelui de CJ. „O situație în care se desemnează unul din cei doi vicepreședinți să exercite atribuțiile președintelui în caz de vacanța postului, în caz de suspendare a mandatului și în caz de imposibilitatea exercitării mandatului. Și a doua situație în celelalte cazuri de absență, când președintele dă o dispoziție pentru desemnarea vicepreședintelui. Pentru a preîntâmpina o situație complicată, pentru au fost situații în țară când a intervenit ceva și trebuia convocat Consiliul. Azi am venit cu varianta cu această hotărâre. La municipiu s-a dat la începutul mandatului și s-a desemnat primul viceprimar care să exercite atribuțiile primarului”.