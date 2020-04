Fostul viceprimar al oraşului Broşteni, Vasile (Vili) Rusu, a murit după ce a fost infectat cu noul coronavirus. Vasile Rusu avea 54 de ani şi a murit în cursul zilei de vineri.

Mai trebuie spus că şi actualul primar din Broşteni, Mihai Molodeschi şi viceprimarul Ion Bârsan au fost confirmaţi pozitiv la tesul pentru noul coronavirus, fiind internaţi amândoi la Spitalul Judeţean Suceava. „Am primit rezultatele de la testul pentru coronavirus care s-a făcut miercuri la UAMS Carmen Sylva. În urma testării atât eu cat si domnul Bârsan Ion am fost depistaţi pozitiv la coronavirus. Suntem amândoi internaţi la Suceava la spital. Angajaţii UAMS Carmen Sylva, ai Internatului social ,,Pâinea vieţii” si medicii de familie sunt negativi. Directia de Sănătate Publica a făcut ancheta epidemiologica si a stabilit contactii direcţi care vor fi testaţi marţi la sediul primăriei. DSP Suceava a hotărât ca primăria Brosteni va fi închisă 14 zile iar angajatii se vor izola la domiciliu chiar daca testele vor iesi negative. A fost dezinfectate primăria, sediul politiei si sediul postului de jandarmi. Rog pe toti locuitorii oraşului Brosteni sa stea cat mai mult in casa sa iasă afara doar cu treburi si nevoi urgente”, a transmis primarul din Broşteni.