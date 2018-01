Compania britanică încheie prima lună a anului 2018 cu un acord de finanțare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading SA. Noul partener, Mercuria Energy Trading Group, este una dintre cele mai mari companii integrate de energie și de comercializare a mărfurilor la nivel global, iar fondurile atrase vor fi investite de Vast Resources în construirea complexului metalurgic din apropierea minei Mănăila, județul Suceava și repornirea activității miniere în Bihor, la mina din Băița Plai.

Cei 9,5 milioane de dolari vor ajunge la Vast Resources în două tranșe, în primele șapte luni ale acestui an. Acordul are în vedere perioada ianuarie 2018 – decembrie 2021, și include vânzarea în procent de până la 100% a concentratelor de cupru și zinc procesate în minele din România către Mercury Energy Trading Group, pe toată perioada colaborării. Un beneficiu important adus de acest acord este prețul cu mult mai atractiv pe care compania britanică îl va obține în urma vânzării concentratelor, comparativ cu alte astfel de contracte avute în trecut.

Vast Resources își continuă planul de a-și concentra atenția asupra dezvoltării minelor pe care le administrează pe teritoriul țării noastre. „Suntem bucuroși să intrăm în acest parteneriat întrucât anticipăm că fondurile ne vor permite să ne îndeplinim toate obiectivele pe termen scurt și mediu în România. Eforturile noastre se îndreaptă înspre extinderea și optimizarea minei Mănăila și, sub rezerva asocierii la licență, demararea producției în mina noastră Băița Plai, fără o diluare de acțiuni ale acționarilor”, a declarat Andrew Prelea, CEO Vast Resources.

Din fondurile atrase la în acest an, 1,6 milioane de dolari vor fi alocați restituirii a unei părți din împrumutul oferit de Sub Sahara Goldia Investments (SSGI) în cursul anului trecut, iar restul sumei va fi investită în totalitate în România.

„Acordul care va fi semnat cu Mercuria nu doar că ne va permite să realizăm un program accelerat de returnare a fondurilor agreate cu SSGI, dar ne va oferi și oportunitatea de a reduce costurile lunare ale companiei. Aș vrea să mulțumesc, pe această cale, partenerilor de la SSGI care ne-au oferit încrederea și sprijinul lor în ultimul an”, a adăugat Andrew Prelea.

Vast Resources Plc a înregistrat progrese excelente în ultimii ani, iar mare parte dintre acestea se datorează evoluției pe care minele din România au înregistrat-o din momentul preluării lor de către administrația Vast Resources.

Compania Vast Resources a fost fondată la sfârșitul anului 2005, având ca obiect de activitate explorarea zăcămintelor minerale din Zimbabwe și Africa de Sud. În completarea activității din Africa, în mai 2013, Vast Resources și-a îndreptat atenția către România, în vederea dezvoltării business-ului.

Compania utilizează cea mai nouă tehnologie de explorare, cum ar fi software-ul de gestionare a datelor spațiale, vizualizare 3D, noi tehnici de modelare geofizice, geochimie și elemente de management al riscului, care au scopul de a susține proiectele în procesul de dezvoltare pe termen lung. Astfel, Vast Resources a făcut cu ușurință tranziția de la o simplă companie de explorare la o companie minieră, cu un portofoliu de active de înaltă calitate.

Fondată în 2004, Mercuria a devenit o companie globală de comercializare a energiei și mărfurilor. Mercuria este acum una dintre cele mai mari întreprinderi private de acest tip din lume, cu o cifră de afaceri brută de 91 miliarde de dolari.

Activitățile Mercuria la început au avut accent pe comerțul cu țiței, dar activitățile sale includ acum toate produsele energetice cheie și o gamă largă de mărfuri uscate în vrac. Mercuria a dezvoltat, de asemenea, elementele fizice ale activității sale și operează un portofoliu semnificativ de active, inclusiv de producție, de logistică și de interese de depozitare.

Rețeaua Mercuria cuprinde 38 de birouri în 27 de țări, iar grupul are peste 1.000 de persoane de 40 de naționalități care tranzacționează în mai mult de 50 de țări.