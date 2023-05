Primăria Vatra Dornei are în implementare în momentul de față proiecte de dezvoltare a municipiului de peste 50 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut astăzi de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care după ce a vizitat astăzi mai multe șantiere din acest municipiu a declarat că Vatra Dornei cunoaște în momentul de față cea mai puternică dezvoltare. „Suntem la Vatra Dornei, municipiu în care este un șantier total. Chiar dacă cineva ar spune că acum prin centru se sapă, sunt convins că în câteva săptămâni va arăta extraordinar totul”, a precizat Flutur. Astfel, el a spus că în momentul de față pentru familiile tinere se construiesc nu mai puțin de 120 de apartamente care vor fi racordate la sistemul centralizat de termoficare, vor avea toate utilitățile, precum și parcări de reședință.

„Vatra Dornei are proiecte de peste 50 de milioane de euro. Printre acestea vorbim de vreo 15 străzi care acum sunt în curs de asfaltare, pentru că primăria a avut de tras apă și canalizare. Dar bucuria mea cea mai mare dragi dorneni este că s-a tras deja 50% din rețeaua de gaz metan, adică 15 kilometri. Și mai urmează până la sfârșitul anului încă 15 kilometri. E o promisiune făcută dornenilor, alături de domnul primar Ilie Boncheș și de viceprimarul Marius Rîpan, care e toastă ziua diriginte de șantier aici în Vatra Dornei. Le mulțumesc că m-au ascultat. Apoi cablurile electrice nu mai spânzură prin fața primăriei, pentru că am văzut că le-au băgat în subteran și acum urmează pavele pentru ca totul să fie așa cum trebuie. Apoi Cazinoul Băilor este aproape gata și în această toamnă va fi inaugurat. Aici a fost un parteneriat între Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Consiliul Județean Suceava și Primăria de la Vatra Dornei, iar cazinoul arată acum ca o capodoperă. Dincolo de asta știți bine că s-a aprobat și se încep trei bazine de înot. Sunt multe investiții și primarul cred că poate vorbi mult de aceste investiții. Ce mă bucură pe mine este că toate acestea încep să prindă contur și stațiunea Vatra Dornei în următorii ani va fi o adevărată perlă așa cum a fost cândva. Dar de data aceasta cu o statură europeană. Mai mult, sunt în zonă pentru că am anunțat drumul care să ne lege de Harghita unde mai avem foarte puțin la Bilbor și e gata, am finalizat drumul care să ne lege de Ardeal la Coșna și mai avem un tronson pe care îl începe. Dar din nou, Vatra Dornei în această perioadă a cunoscut cea mai puternică dezvoltare care va fi pe mulți ani de aici încolo”, a declarat Gheorghe Flutur.