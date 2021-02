Ultima situație la nivel județean arată că 4 localități se află în scenariul roșu, 31 în scenariul galben iar restul de 79 în scenariul verde. Asta înseamnă că în cele 4 localități ”roșii” și anume Vatra Dornei, Rădăuți, Forăști și Moara, luni 8 februarie, vor merge la cursuri doar clasele primare și grădinițele iar copiii din clasele V-VIII și liceele rămân acasă și vor face cursuri online. În cazul celor 31 de localități aflate în scenariul galben grădinițele, clasele I-IV, VIII și XII merg la școală iar celelalte clase învață în on-line. scenariul verde – toți merg la școală. În restul localităților toți copiii merg la școală.

