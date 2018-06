La Vatra Moldoviței, din cauza ploilor torențiale de scurtă durată de joi, 21 iunie 2018, ca urmare a revărsării unor pâraie apa a inundat câteva case, anexe gospodărești și grădini aflate la Drumul Județean 176.

Potrivit raportului înaintat de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Vatra Moldoviței, au fost inundate 11 case, 21 de anexe gopodărești, 10 podețe și au fost colmatate 25 de fântâni.

Nu au fost afectate rețele electrice, telefonice, gaze naturale și nici obiective socio-economice și administrative- școală, grădiniță, biserică, primărie.

“Am luat legătura cu viceprimarul localității, încă de aseară, s-au luat toate măsurile pentru înlăturarea efectelor ploii. Am luat legătura cu Direcția de Sănătate Publică pentru a trimite cloramină pentru dezinfectarea celor 25 de fântâni afectate. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a pus la dispoziția primăriei o mașină de pompieri și 2 motopompe, pentru a se interveni la evacuarea apei din fântâni și spălarea acestora. După aceea, se va proceda la tratamentul cu cloramină în dozele stabilite de specialiști DSP”, a precizat subprefectul Silvia Boliacu.

Subprefectul, împreună cu un reprezentant din conducerea ISU, s-au deplasat la fața locului, pentru a monitoriza situația.