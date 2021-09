Un cerb superb a fost surprins în acțiune în Parcul National Călimani. El a fost pozat de Cristin Cireș, ranger în cadrul administrației Parcul National Călimani iar imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Regiei Naționale a Pădurilor. Parcul Național Călimani, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, are o suprafață de 24.556 de hectare și se întinde pe raza județelor Suceava, Mureș, Bistrița – Năsăud și Harghita.

Creşterea coarnelor la cerb începe, de obicei, în luna aprilie, ca răspuns la creşterea zilei lumină. Creşterea coarnelor este cunoscută ca fiind una dintre cele mai mari rapide creşteri de ţesut la mamifere, putând ajunge la aprox. 5-6 mm/zi. În doar 4 luni coarnele sunt dezvoltate complet. Pe durata verii, şi implicit a creşterii coarnelor, cerbii trăiesc în grupuri separate sau solitari limitându-şi călătoriile.

În perioada de împerechere, la boncănit cum se spune, rolul coarnelor este deosebit de important. Având coarnele gata dezvoltate masculul va începe activitatea de împerechere frecându-se cu ele de arbuşti, molizi tineri, sol pentru a-şi marca teritoriul.