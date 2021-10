Sunt destul de talentate si au deja succes in lumea starurilor, insa cu toate acestea exista anumite celebritati care au dorit sa isi puna pe picioare si un business propriu, sa fie antreprenori si sa nu depinda mereu de faima lor. Vedetele aleg sa iti faca si o afacere proprie, care le poate aduce succes mai mare fiind deja cunoscuti si avand deja fani. Desigur, acestia au avut grija sa apeleze si la serviciul de inregistrare marca pentru ca brandul lor sa nu poata fi luat de catre altcineva care sa se foloseasca de celebritatea lor pentru a face vanzari.

Descopera cateva dintre vedetele internationale renumite care au deja propria lor afacere:

Robert De Niro

Oricine il cunoaste pe actorul Robert De Niro, insa nu toata lumea stie probabil de afacerile sale. Acesta are cu succes inca din anii 1990 afaceri in domeniul HoReCa si a deschis mai multe restaurante. In momentul de fata dispune de foarte multe locatii care ii aduc venituri considerabile renumitului actor.

Drew Barrymore

Actrita, renumita pentru filmele in care aparitia este este una de exceptie, are si ea o afacere si anume una legata de flori. Are un portofoliu intreg in lumea frumusetii, a modei si a bunurilor de uz casnic. Linia de produse denumita Flower Beauty are in vedere produse de machiaj, parfumuri si alte accesorii de infrumusetare. Pe langa asta, a lansat si o linie de produse numita Flower Eyewear in cadrul careia vinde ochelari de soare si ochelari de vedere.

Rihanna

Absolut toata lumea o cunoaste pe Rihanna si iii stie piesele celebre care au facut inconjurul lumii. Artista a decis sa isi faca loc si in lume anteprenoriatului si detine o afacere cu produse de machiaj, haine, dar si o linie de lenjerie pentru femei denumita Savage X Fenty.

Jessica Alba

Frumoasa actrita are un business denumiteThe Honest Company inca din anul 2012. Acesta se ocupa cu produse sigure si nontoxice pentru copii si pentru uz casnic, mai exact un magazin online cu preturi accesibile. Se preconineaza faptul ca in anul 2017 compania sa era evaluata la suma de 756 milioane de dolari. Afacere functioneaza si in ziua de astazi si are o gama tot mai mare de produse.

Jay Z

Rapper si cantaret, Jay Z este si antreprenor, se poate spune un adevarat om de afaceri. In anul 2008 a fondat o companie de divertisment denumita Roc Nation. Acesta detine si o platforma de streaming din anul 2015 pe care a achizitionat-o, care sa numeste Tidal.

Cindy Crawford

Modelul Cindy Crawford detine o afacere tot in domeniul frumusetii, ea contribuind si la aparitia unui produs anti-imbatranire pentru piele, denumit Meaningful Beauty. Intre timp aceasta si-a lansat si un brand de produse de casa denumit Cindy Crawford Home pe care le vinde prin intermediul unor magazine celebre.

Kim Kardashian

Starul cunoscut in toata lumea, Kim Kardashian, detine mai multe afaceri printre care un joc mobil, o linie de emoji personalizata si o linie de produse de frumusete. Datorita celebritatii acesteia, produsele si serviciile se vand foarte bine.