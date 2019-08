Evenimentul MTV Video Music Awards, care a avut loc luni în New Jersey, este cunoscut fiind unul de la care apariţiile excentrice şi alegerile vestimentare şocante sunt nelipsite. De la curaj la eşec total, atunci când vine vorba despre modă, este totuşi doar un pas, iar câteva dintre vedete au ajuns, fără să realizeze, de partea cealaltă a bunului gust, notează click.ro.

Luni, 26 august, a avut loc decernarea premiilor MTV Video Music Awards în New Jersey.

Tana Mongeau a purtat o rochie scurtă, multicoloră, cu un decolteu adânc şi, pentru a-şi accesoriza ţinuta, a purtat un şarpe albinos pe braţe, aducând aminte de un moment similar făcut de Britney Spears cu ani în urmă. Din păcate, Tara nu a fost singura care a crezut că este o decizie bună să folosească un şarpe pentru a şoca, ci şi colega sa de breaslă, H.E.R, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet și vezi FOTO pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/vedetele-cel-mai-prost-imbracate-de-la-premiile-vma-puf-serpi-si-camasi-hawaiene