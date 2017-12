În loc să taie porcul sau să caute cadouri, vedetele autohtone fac drumuri la tribunal chiar şi în preajma Sărbătorilor. Marcel Toader şi Maria Constantin îşi tranşează divorţul în apropiere de Crăciun, Monica Davidescu are încă bătaie de cap în procesul cu MediaPro, Laura Lavric se războieşte cu sora, iar băieţii Ilenei Ciuculete, Mugurel şi Cristian, se bat cu soţul artistei pe averea mamei, notează click.ro.

Marcel Toader (54 de ani) şi Maria Constantin (30 de ani) se “războiesc” de Sărbători în faţa magistraţilor. Marcel Toader pare acum impasibil cu privire la divorţ, ia lucrurile aşa cum vin şi spune că nu se grăbeşte să îşi refacă viaţa. “Nici nu m-am gândit la termenul de divorţ. Sunt foarte bine acum, ieri am făcut curăţenie, am făcut de mâncare, am spălat, lucruri administrative! Maria nu mă mai interesează.”, a declarat ieri Marcel Toader pentru Click!.