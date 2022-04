Vedetele Prima TV au intrat în frenezia pregătirilor pentru Sfintele Sărbători Pascale. Ouăle înroșite, cozonacii, pasca și curățenia în casă nu lipsesc din programul acestor zile. În timp ce unele sunt deja experte în cozonaci, pentru Marina Nițoiu Paștele acesta a marcat o premieră: primii 2 cozonaci făcuți în casă. “Am vrut să încerc o rețetă de cozonac cu nucă… multă nucă, așa cum făcea bunica mea. De obicei, ea pregătea în jur de 14 cozonaci. Chiar nu știu cum reușea să se organizeze de fiecare dată. Eu abia am reușit să fac doi cozonaci care, bineînțeles, s-au evaporat după ce i-am scos din cuptorJ. Acum trebuie să merg din nou la cumpărături după cozonaci (de data asta gata pregătiți). Am folosit o rețetă mai veche pe care o știam din copilărie de la bunica. Ce mi-a rămas în minte e că atunci când frământa aluatul ea cânta, așa că am furat și eu partea asta. Cred că am talent și la muzică, altfel nu creșteau așa frumos cozonacii. După o zi întreagă în bucătărie vă spun sincer că de sărbători e de preferat să te gătești și nu să gătești”, spune amuzată Marina.

Livia Graur, prezentatoarea Focus 14, va înroși ouă alături de fiica ei, Renata. Apoi, Paștele este sărbătoarea ce se petrece în familie. “Încă din copilărie am avut bucuria aceasta de a petrece sărbătorile în familie așa că nici anul acesta nu voi face rabat. În Sâmbăta Mare vopsim ouăle și pregătim friptura de curcan. Bineînțeles, ajutor de nădejde îmi e Renata, care a devenit tot mai atrasă de activitățile din bucătărie. Sigur că nu vom lipsi vineri de la slujbă și de la tradiționalul “trecut pe sub masă”, iar în noaptea Învierii vom merge să luăm Lumina”, spune Livia.

Și pentru cei doi matinali Prima TV, Sărbătorile Pascale au miros de cozonac. Împreună cu cei mici, Irina Gologan și Daniel Osmanovici îl așteaptă pe… Iepuraș. “Anul acesta vom petrece Paștele la noi acasă. E un pic mai complicat să pornim la drum cu doi copii și doi câini, așa că am hotărât să avem noi casa plină și să fim gazde. Vin părinții mei la noi. Până acum nu am fost cu Ema și cu Roa la slujba de Înviere și ne-am propus ca anul acesta să mergem împreună să luăm Lumină. Pentru mine sărbătoarea Paștelui este una tare aproape de inimă, pentru că într-o noapte de Înviere m-am rugat cu ardoare să fiu mamă și, cumva, am ajuns să simt altfel perioada asta. Vom avea masa plină de bunătăți și, împreună cu fetele, vom vopsi ouă și vom face pască și cozonac. Îl așteptăm și pe Iepuraș, facem și vânătoarea de ouă de ciocolată, așa că avem programul plin și bine organizat”, spune Irina Gologan. “Pentru mine Sărbătorile Pascale înseamnă familie, cozonaci făcuți în casă, ouă pictate de copii și întâlnire cu familia la o masă de o zi întreagă”, completează Daniel Osmanovici.

Sărbătorile Pascale se sărbătoresc în familie, dar și în marea familie Prima. Pentru Ioana Maria Moldovan și Georgia Ninu, Duminica Paștelui îmbină prânzul în familie cu întâlnirea cu telespectatorii. “Anul acesta Paștele îl voi face în familia Prima TV, alături de colegii cu care voi face echipă de sărbători la jurnalele Focus 18. Este pentru prima dată când Paștele mă prinde la muncă și nu acasă, la Târgu-Mureș, pentru că-i țin locul colegului Marius Saizu, corespondent special în Ucraina, de unde ne transmite informații și imagini din prima linie. A fost destul de greu să-i explic lui Andrei, care deja este la bunici la Târgu-Mureș, de ce anul acesta nu vom fi împreună. Dar concluzia lui nu mai are nevoie de niciun comentariu: mami la muncă, Saizu la luptă”, spune Ioana Maria Moldovan.

Și pentru Georgia Ninu, Paștele începe cu o masă la mama acasă. “Duminică o să petrec cu cele două familii ale mele. În prima parte a zilei merg la mama, ca în fiecare an. Apoi, cu cealaltă familie a mea, familia Prima TV. Lucrez de Paște. Dar nu o să simt că lucrez. Pentru că de sărbători aducem fiecare câte ceva de acasă. Vom mânca împreună și vom ciocni ouă.”