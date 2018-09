Cu câteva zile înainte de Ziua de Curățenie Națională de pe 15 septembrie, numeroase persoane publice își anunță susținerea pentru Let`s Do It, Romania!.

Cornel Ilie, Adrian Despot, Amalia Enache, Ana Ularu, Adela Popescu și Cove, echipa România Te Iubesc – Alex Dima, Paula Herlo, Rareș Năstase, Florin Busuioc, Holograf, Irina Rimes, Călin Goia (Voltaj), Monica Bârlădeanu, Alina Eremia, Nicole Cherry, Ada Condeescu,Randi, Giulia, Irina Fodor, cea mai mare handbalistă a României, Cristina Neagu, precum și mai mulți influenceri din mediul online (Prințesa Urbană, Alina Ceusan, Sânziana Negru, Diana Enciu si Alina Tănasă (Fabuloasele), Blogul lui’ Otravă) sprijină inițiativa.

Este foarte multă mizerie în România și trebuie să facem curățenie. Cum ar zice fetița mea – Haide! a declarat Amalia Enache

Merităm și noi o țară frumoasă, curată, europeană. Fii și tu alături de noi în această întreprindere extraordinară pe care o încercăm, poate reușim să ne adunăm un milion de oameni, să facem curățenie cât de bine putem! – Florin Busuioc.

Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populațiaGlobuluipentru a produce o schimbarereală de comportamentfață de resurse și față de deșeurile generate. În România, Let`s Do It, Romania! îșipropunesămobilizeze 1 milion de voluntari.

România este la a 6-a Zi de Curățenie Națională. Până acum, Let`s Do It, Romania! a reușit să mobilizeze 1.400 000 de voluntari care au strâns peste 18 000 de tone de deșeuri. Rata de reciclare a deșeurilor a fost de 47%. La nivel international, România este una dintre cele mai apreciatețări din comunitatea Let`s Do It, World!, aplicația de mobil pentru identificarea deșeurilor fiind preluată și la nivel internațional sub numele World Cleanup Day.

Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională de pe 15 septembrie se face pe www.letsdoitromania.ro.