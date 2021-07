După 9 ani de relație, Alex Velea a făcut pasul cel mare și a cerut-o, în sfârșit, în căsătorie pe Antonia. Artistul a vrut să-i facă o surpriză partenerei lui de viață, așa că a filmat tot momentul emoționat când i-a oferit inelul, potrivit click.ro.

Cererea în căsătorie s-a lăsat cu lacrimi de fericire, iar Alex și Antonia au făcut-o publică pe noul lor canal de YouTube. În timp ce Antonia credea că filmau pentru podcast, Alex Velea s-a așezat brusc în genunchi și ulterior a urmat marea întrebare. Antonia a rămas aproape fără cuvinte atunci când a văzut că Alex Velea scoate inelul din buzunar. “Nu se aștepta, a crezut că e o glumă. S-a emoționat și ea, am lăcrimat, amândoi, am fost emoționați, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am jurat iubire veșnică. Zanni a fost de față! Nici el nu a știut! Nu am vrut să zic nimănui! “, a povestit Alex Velea, la “ Xtra Night Show” (Antena Stars), conform sursei citate.

Citește articolul complet și vezi VIDEO pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/video-velea-filmat-cererea-casatorie-reactia-antoniei-nepretuita-am-lacrimat-ne-am