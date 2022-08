Veniturile inregistrate la nivel global in 2022 pe piata de semiconductori va fi de doar 7,4%, mai reduse fata de cresterea de 26,3% inregistrata in 2021, conform datelor disponibile in cea mai recenta prognoza publicata de Gartner. Aceasta valoare este o revizuire in scadere fata de cea prognozata in raportul publicat trimestrul precedent, care prevedea o crestere de 13,6% in 2022.

„Desi deficitul de cipuri scade, piata globala a semiconductorilor intra intr-o perioada de vulnerabilitate, care va persista pana in 2023, cand se preconizeaza ca veniturile din semiconductori vor scadea cu 2,5%”, a declarat Richard Gordon, Practice VP la Gartner, completand: „Am observat deja o vulnerabilitate a evolutiei pe piata de semiconductori destinati produselor finite, in special pe cele expuse consumatorului final. Cresterea inflatiei, a impozitelor si a ratelor dobanzilor, impreuna cu costurile mai mari ale energiei si combustibilului, pun presiune pe venitul consumatorilor. Acest lucru afecteaza cheltuielile pentru produse electronice, cum ar fi PC-uri si smartphone-uri.”

In general, veniturile globale din semiconductori pentru 2022 au fost ajustate comparativ cu prognoza din trimestrul precedent cu 36,7 miliarde de dolari, la 639,2 miliarde de dolari, deoarece se asteapta o inrautatire a conditiilor economice pe parcursul anului (vezi Tabelul 1). Cererea si preturile pentru memorii s-au redus, in special in domenii legate de consumatori, cum ar fi PC-urile si smartphone-urile, ceea ce va contribui la incetinirea ritmului de crestere.

Tabelul 1. Prognoza veniturilor din semiconductori la nivel mondial, 2021-2023 (milioane USD)

2021 2022 2023 Venituri 594.952 639.218 623.087 Crestere (%) 26.3 7.4 -2,5

Sursa: Gartner (iulie 2022)

Livrarile de PC-uri vor scadea cu 13,1% in 2022, dupa ce au inregistrat cresteri in 2020 si 2021. Se estimeaza ca veniturile din semiconductorii destinati PC-urilor vor inregistra o scadere de 5,4% in 2022. Veniturile din semiconductorii destinati smartphone-urilor sunt pe cale sa incetineasca la un procent de +3,1% in 2022, comparativ cu o crestere de 24,5% in 2021.

Din perspectiva mediului enterprise, stocurile se recupereaza rapid, termenele de livrare incep sa se scurteze, iar preturile incep sa se diminueze.

„Piata semiconductorilor intra intr-un ciclu de scadere a industriei, ceea ce nu este o noutate, s-a mai intamplat de multe ori inainte”, a mai spus Gordon, completand: „In timp ce segmentul de consum va incetini, veniturile din semiconductorii destinati pietei centrelor de date vor ramane mai mult timp la acelasi ritm de crestere (de 20% in 2022) datorita investitiilor continue in infrastructura cloud. In plus, segmentul de electronice auto va continua sa inregistreze o crestere de doua cifre in urmatorii trei ani, datorat cresterii numarului de semiconductori per vehicul si tranzitiei la vehiculele electrice si autonome. Valoarea de semiconductori per vehicul va creste de la 712 USD in 2022 la 931 USD in 2025.”

