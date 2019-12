„Piata din Romania se mentine la 8,1 miliarde de lei venituri in primul semestru al anului, fiind inregistrate cresteri pe seama serviciilor de internet si retransmisii programe televiziune, in detrimentul telefoniei, care continua insa sa aiba cea mai mare contributie la realizarea veniturilor. Premiera in telefonia mobila este ca, pe segmentul persoanelor fizice, numarul cartelelor cu abonament l-a depasit pe cel al cartelelor preplatite”, a declarat Sorin GRINDEANU, presedintele ANCOM.

Veniturile pietei de servicii de comunicatii electronice

Veniturile generate de furnizarea serviciilor de comunicatii electronice au fost de 8,07 miliarde de lei in primul semestru al acestui an. Veniturile din furnizarea serviciilor de internet fix si mobil au crescut in primele sase luni ale anului 2019 cu peste 4% si au ajuns sa reprezinte 31% din total. Cu toate ca inregistreaza usoare scaderi, veniturile din furnizarea serviciilor de telefonie mobila continua sa detina cea mai mare pondere in venituri, de 39%, in timp ce veniturile din telefonia fixa reprezinta 9%. Veniturile din retransmisii TV sunt in crestere cu peste 5%, ajungand sa contribuie cu 14% la valoarea pietei.

Astfel, venitul mediu lunar obtinut din furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice a fost de 69,3 lei per locuitor.

In functie de veniturile obtinute din furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice in prima jumatate a acestui an, primii trei sunt Orange cu 26%, Grupul Telekom cu 24% si Vodafone cu 21%, ceilalti furnizori cumuland 29% din piata.

Evolutii in telefonia mobila

In prima jumatate a acestui an, erau 22,3 milioane de utilizatori activi de telefonie mobila (-1,6%), dintre care 9,7 milioane erau persoane fizice pe baza de abonament, 3 milioane erau persoane juridice pe baza de abonament si 9,5 milioane (-4,5%) utilizatori pe baza de cartele preplatite active.

In total, in prima jumatate a anului 2019, s-a vorbit la telefonul mobil 33,6 miliarde minute (+0,1% fata de semestrul anterior), un utilizator vorbind, in medie, 4 ore si 9 minute pe luna. Durata medie a unui apel a fost de 2 minute si 45 de secunde. Mentinerea nivelurilor traficului de telefonie mobila este realizata pe seama apelurilor nationale catre alte retele mobile.

In functie de numarul de cartele SIM active la sfarsitul lunii iunie a acestui an, Orange avea o cota de piata de 39%, Vodafone 30%, Grupul Telekom 18%, ceilalti furnizori insumand 14%.

Utilizatorii din Romania aflati in roaming in strainatate continua sa genereze ritmuri sustinute de crestere a traficului de roaming international: traficul de telefonie in roaming a crescut cu 6% pana la 2,6 miliarde minute apeluri efectuate si primite, iar traficul de date in roaming a crescut cu 71%, ajungand la 10.232 TB in prima jumatate a anului 2019.

Evolutia telefoniei fixe

Cererea pentru serviciile de telefonie fixa continua sa scada, prin efectul cumulat al reducerii numarului de linii de acces cu 4,1% (pana la 3,51 milioane) si al traficului de telefonie (-7,5%, pana la 1 miliard minute), de 33 ori mai putin decat traficul de telefonie mobila. In acest context, traficul mediu lunar de telefonie fixa a ajuns la numai 9 minute pe locuitor, in scadere cu 7% fata de primele sase luni ale anului anterior.

Serviciile de retransmisii TV

Numarul de abonati la servicii de retransmisii TV furnizate contra-cost inregistreaza o usoara scadere, de -0,1%, in prima jumatate a acestui an, ajungand la valoarea de 7,63 milioane. In functie de suportul utilizat, 5,36 milioane de utilizatori erau abonati la retelele prin cablu, 2,13 milioane primeau serviciile de retransmisii TV prin satelit, iar 0,13 milioane la IPTV.

In mediul urban, rata de penetrare era de 105,8% la 100 gospodarii, in timp ce in rural era de 96,9% la 100 gospodarii.

In functie de numarul de abonati la 30 iunie 2019, cea mai mare cota de piata era detinuta de RCS&RDS (51%), acesta fiind urmat de Grupul Telekom (18%) si UPC (12%), ceilalti furnizori insumand 19%.

Raportul de date statistice

Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru primul semestru al anului 2019 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si este disponibil aici.

Studiu ANCOM

Conform unui studiu realizat la comanda ANCOM in luna august a acestui an privind atitudinile utilizatorilor de servicii de comunicatii electronice, 75% dintre acestia considera ca nu au nevoie de un serviciu de telefonie fixa, iar 85% dintre utilizatorii chestionati utilizeaza exclusiv telefonul mobil.

In ceea ce priveste serviciile de telefonie mobila, 32% dintre utilizatorii chestionatii sunt foarte multumiti de acestea, in timp ce 61% sunt multumiti. Studiul poate fi consultat aici.