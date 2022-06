Liderul Partidului Verde filiala județeană Suceava, Dan Acibotăriță, a declarat că această formațiune politică susțină că proiectul „Hrană sigură – sănătate mai bună” ar trebui să fie un obiectiv de rang zero pentru Guvernul României.

Dan Acibotăriță a arătat că România nu este ferită de schimbările pedoclimatice, iar anii care vor veni trebuie să fie ani de luptă împotriva sărăciei solurilor, împotriva risipei de apa și a risipei de alimente. Securitate alimentară înseamnă sănătate umană și va însemna tot mai mult, securitate națională.

„Un nou echilibru între economie, sănătatea oamenilor, plantelor și animalelor este vital pentru asigurarea securității alimentare. România, în pofida resurselor agricole excepționale pe care înca le are este tot mai dependentă de importul de alimente. 70% din alimentele de baza provin din import. Balanța agricolă este în continuare deficitară deși am putea hrăni cca 100 de milioane de oameni dacă am manageria competitiv pământul pe care îl avem”, a spus liderul verzilor suceveni. El a adăugat că statul ar trebui să fie mai responsabil față de resursele naturale și față de micii producători români. „Lipsa fabricilor de procesare a materiilor prime ne obligă să exportăm grâu, de exemplul, și să importăm aluat congelat. Subvalorificarea potențialului agricol românesc, ținerea în sărăcie a 35 % din producătorii și fermierii mici este un atentat în desfășurare la adresa securității alimentare a României”, a precizat Dan Acibotăriță. El a mai declarat că din punctul de vedere al verzilor siceveni, principalele linii strategice pe care România ar trebui să le aibă în vedere din perspectiva asigurării securitatii alimentare sunt trei, respectiv creșterea rolului agriculturii românești ca furnizor de securitatea alimentară, creșterea accesului populației la hrană de calitate la prețuri decente și dezvoltarea rurală a infrastructurii privind sănătatea, educația și drumurile comunale, a numărului comunelor cu rețea de apă potabilă și cu rețea de canalizare.