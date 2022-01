Verzii suceveni cer coaliției să oprească falimentarea companiilor românești generată de creșterea aberantă și nejustificată a prețului la energie. ”Este evident că este nevoie de o reglementare a jocului pieței în domeniul energiei, joc care afectează grav atât consumatorii casnici cât și firmele românești. PSD, PNL și UDMR, veți fi judecați în funcție de modul în care veți gestiona această problemă. Obiectivul nu este acum impunerea cu forța a unor principii economice care să nesocotească grav realitatea din teren. Trebuie salvate companiile și evitată explozia socială”, au trransmis verzii suceveni prin liderul lor județean, Dan Acibotăriță.

