Verzii suceveni consideră că trebuie făcută o modificare a locației unde va funcționa viitoarea Facultate de Medicină din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare”. ”Universitatea are teren la doi pași de municipiul Suceava, iar dacă costul utilităților sunt un impediment în dezvoltarea acelei zone, noi, verzii suceveni, ne oferim să sprijim conducerea USV Suceava pe acest palier. Construirea facultății în curtea spitalului reprezintă o aglomare a acelei zonei, ca să nu mai spunem că există legislație prin care spitalul este obligat să aibă o suprafață de mp/pat pentru a obține autorizație de funcționare de la DSP”, a declarat Dan Acibotăriţă, preşedinte al Partidului Verde Suceava.

