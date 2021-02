Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că intenția celor de la USR este de a privatiza sistemul public de sănătate. ”Nu întâmplător ministru Voiculescu, care are în structura sa moleculară componențe din trecutul comunist, nu este schimbat de la sănătate, cu toate nenorocirile produse în spitale. În orice țară din Europa, după un incendiu la un spital, ministru își prezenta demisia sau în cel mai rău caz, era demis, dar România nu face parte din Europa civilizată, ci din Europa intereselor multinaționalelor. La fel trebuie demiși și trași la răspundere cei din minister. Directori, directorași, funcționari publici etc, etc, care de ani de zile stau pe scaune călduțe prinse prin combinații politice, sunt parte și ei din categoria celor care au nenorocit din spate sistemul de sănătate. Datorită impotenței intelectuale a conducerii din sănătate, românii plătesc un preț mult prea mare, de foarte multe ori chiar cu viața. Nu întâmplător primarul sectorului 1, ajutat binenînțeles și de USR-iști din PNL, nu dorește finanțarea spitalelor din sector. Toate acestea incidente sunt prezentate pentru a arăta că nu mai sunt bani pentru sănătate, că sănătatea românească este expirată și trebuie privatizată”,a declarat liderul județean al Partidului Verde, Dan Acibotăriță.