Verzii suceveni sunt îngrijorați că în România clasa muncitoare este pe cale de dispariție. Într-un comunicat semnat de liderul lor, Dan Acibotăriță, se arată că fabricile și uzinele au fost distruse și că de 27 de ani nici un guvern nu are o politică reală de relansare a locurilor de muncă. La acest capitol, spun verzii suceveni, toate partidle politice care s-au perindat pe la guvernare sunt repetente. ”Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că în România sunt toate șansele să dispară clasa muncitoare. Fabricile și uzinele au fost distruse, pe motiv că nu sunt eficiente, de 27 de ani de zile niciun guvern nu are o politică reală de relansare a locurilor de muncă, cu alte cuvinte de protecție a muncitorilor. La acest capitol orice partid politic, trecut pe la guvernare, este repetent. Produsul intern brut se bazează și pe dezvoltarea industrială a statului respectiv. Dacă vrei să vezi potențialul economic a unei țari, te uiți la statistică, după numărul muncitorilor activi. La noi nu prea ai unde să te uiți. Din punctul nostru de vedere, al verzilor suceveni, industria din România are șanse mici de a se dezvolta în viitorul apropiat. Nu avem parte de investitori stăini, statul nu are planuri pentru a construi o fabrică, nu mai vorbim de o uzină, deci rămânem mai departe la statutul de consumatori activi ei Europei”, a declarat Acibotăriță.

Acibotăriță propuneplăcuță pe Mestecăniș: ”Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, aici, unde s-au jertfit sute de români, în memoria Lor am făcut o groapă de gunoi. Bine ați venit în Bucovina!”

”De asemenea, Partidul Verde filiala județeană Suceava propune, dacă la toate intrările în județul Suceava se vor expune ”Bine ați venit în Bucovina!”, pe Mestecăniș, unde se dorește inaugurarea unei gropi de gunoi, să se afișeze ”Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, aici, unde s-au jertfit sute de români, în memoria Lor am făcut o groapă de gunoi. Bine ați venit în Bucovina!”, a mai spus liderul Partidului Verde Suceava.