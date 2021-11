Verzii suceveni propun ca de la Ziua Bucovinei până la Ziua Națională drujbele să nu mai intre în păduri. ”Noi, verzii suceveni, propunem ca începând de Ziua Bucovinei și terminând cu Ziua Națională a României inclusiv, adică perioada 28 noiembrie-1 decembrie, drujbele să nu mai intre în pădure, să fie o perioadă de respiro pentru pădurile din România. La Mulți Ani, scumpă Bucovină! La Mulți Ani, dragi bucovineni!”, a transmis președintele verzilor suceveni, Dan Acibotăriță.

