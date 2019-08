Verzii suceveni prin vocea liderului județean, Dan Acibotăriță, consideră că ”a sosit vremea ca polițistul să fie polițist, nu umbra unui politician sau a unui combinator, iar omul să fie om, nu o lipsă de respect adunat și ambalat în diferite materiale”. Acibotăriță a adus aminte de ordinea care exista pe vremea milițienilor în contrast cu dezordinea de acum aducând în prim plan domeniul rutier. ”Pe vremuri, pe milițieni actualii polițiști, îi întâlneai tot timpul pe stadă. Nu era oră din zi sau din noapte să nu-i vezi la datorie, iar frica sau respectul față de uniformă era mare. Astăzi, dacă circuli seara cu mașina, pe jos, nu-i mai vezi, fiecare conduce sau se plimbă după regula lui. Vezi faruri reglate necorespunzător în trafic care te orbesc, vezi mașini circulând fără lumini sau cu unul defect, mașini înmatriculate în Bulgaria fără asigurare, depășiri pe zebră, pod, lângă școală, totul se face împotriva regulilor de circulație, iar dacă te uiți după un polițist nu-l mai vezi. Mititeii ies dimineața cu radarul și stau câteva ceasuri după care dispar. Din punctul nostru de vedere, al verzilor suceveni, poliția română nu mai lucrează la prevenție. Acest cuvânt a dispărut din dicționarul nostru sau se sare peste el și ajugem direct la nenorociri, care din păcate dau bine peste tot. Din nefericire, o nenorocire este mai vizionată decât o realizare sau o prevenție, așa am fost crescuți și educați după 1990. Noi, verzii suceveni, știm că orice problemă, făcută de mâna omului, se poate rezova, deci și necazurile, lipsurile, din ministerul din interne. Asta numai dacă se vrea din zona politicului, în rest sunt numai discuții sterile și bune de pierdut timpul”, a spus Dan Acibotăriță.

