Verzii suceveni aduc la cunoștință prin vocea liderului județean Dan Acibotăriță că un an de zile le-a luat autorităților din Prahova să comunice între ele pe un subiect de viață și de moarte. ”Poluarea cu arsen din comuna Mănești, județul Prahova, a fost descoperită în urmă cu un an, dar de abia acum au fost avertizați oamenii să nu mai folosească apa. O situație care ar fi trebuit să fie o urgenţă pentru sănătatea a mii de oameni, a fost tratată cu superficialitate. Oamenii au fost înştiinţaţi să nu mai consume apă de la robinet, nici măcar pentru spălatul hainelor, abia în seara zilei de 15 decembrie 2022, adică la un an de la constatarea problemei. Principala cale de expunere la arsen este prin ingestia alimentelor sau a apei contaminate cu substanțe precum pesticide, erbicide sau insecticide. Partidul Verde filiala județeană Suceava solicită autorităților din județul Prahova să ia măsuri urgente împotriva celor care au pus în pericol viața oamenilor”, a declarat Acibotăriță.