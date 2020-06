Problemele apărute în municipiul Suceava după ploile torențiale de la finele acestei săptămâni când câteva artere de circulație au devenit lacuri de acumulare i-a determinat pe verzii suceveni să constate că vechiul sistem de canalizare de pe vremea Imperiului era mult mai corect dimensionat și ar fi făcut față mult mai bine decât cel actual. ”Am văzut în municipiul Suceava, cum an de an, după ce au schimbat canalizarea, că la fiecare ploaie mai sănătoasă avem parte de lacuri de acumulare. Domnul primar, Ion Lungu, văzând o asemenea problemă ar fi necesar să-și pună întrebarea simplă: de ce? Lucrarea nu a fost executată bine, proiectatul nu și-a făcut treaba, primarul nu și-a făcut treaba sau de toate din fiecare. Din punctul nostru de vedere, al verzilor suceveni, vechea canalizare (și chiar alimentarea cu apă potabilă) făcută de imperiu, făcea față ploilor, iar ceea ce este nou se află într-o dificultate”, a declarat președintele Partidului Verde filiala Suceava, Dan Acibotăriță.

