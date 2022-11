Verzii suceveni vor o promovare adevărată a produselor ”Made in România” arătînd că în prezent autoritățile locale și centrare nu fac îndeajuns acest lucru. ”Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că produsele Made in România nu sunt promovate de actualul guvern. Se simte în glasul liberalilor, social-democraților și udemeriștilor o lipsă totală de respect față de produsele românești, Pentru a pricepe direcția conducerii unui stat, trebuie să vezi ce promovează sau ce face. Un guvern care luptă pentru poporul lui, îi bate zilnic la cap pe cei din UE cât de bune sunt produsele românești, cât de fain este folclorul românesc, cât de sfânt este țăranul român, cât de mândre sunt bisericile și mânăstirile din România. Cât despre industrie, aici nu mai avem ce promova, totul este distrus. Made in România este un brand unic, chiar dacă unii nu vor să accepte acest lucru, iar noi, verzii suceveni, îi înțelegem. Un neamț, un austriac, de exemplu, nu va iubi niciodată produsele românești, le acceptă, dar nu le promovează. Am dat un mic exemplu”, a declarat liderul județean al partidului, Dan Acibotăriță.