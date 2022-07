Partidul Verde filiala judeană Suceava consideră că este nevoie de un plan pentru combaterea muncii pentru supraviețuire a copiilor și eliminarea astfel a abandonului școlar.

”Copiii de la țară sunt condamnați la sărăcie dacă statul ori comunitățile nu vor interveni pentru a descuraja abandonul scolar, tot mai extins. Nu calitatea procesului educațional din mediul rural versus urban este principala problemă ci deturnarea copiilor de la școala. Mulți copii, mulți tineri din mediul rural sunt nevoiți să lucreze de mici pentru familiile din care fac parte. Munca pentru supraviețuire prestată de copii pe care nu o monitorizează niciun guvern este cea care generează abandon școlar. Se pierd astfel generații întregi din medul rural care vor îngrosa rândurile claselor sociale de jos. Elevii din mediul rural care se prezintă la bacalaureat sunt de două ori mai puțini decât cei din urban (35 de mii vs 72 de mii). Rata de respingere a celor din rural e dublă față de urban. În total, 30% din elevii din rural care se prezintă la bac sunt respinși. În continuare, cca.16% din elevii din România abandonează școala timpuriu. Fara bac șansele lor de a-și găsi un loc de muncă decent sunt ca și inexistente. Acest fenoment trebuie stopat. Statul are obligația unei intervenții oportune pentru stimularea participării la actul educațional a copiilor din rural. Pachete financiare de sprijin țintite acolo unde e nevoie în baza unor reglemantari clare. Pregătirea unor generații de români mai educați este tema de securitate națională și obiectiv zero pentru toate guvernele ce se vor perinda în următoarele două decenii la conducerea țării”, au explicat verzii suceveni.